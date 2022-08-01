年底台南市長選舉，現任市長黃偉哲目前民調領先，已宣布參選台南市長的前台聯立委許忠信今天批評黃偉哲負面消息纏身，暗酸「市長職位必須要由品性好的人才能勝任」。

許忠信今天接受資深媒體人黃光芹網路節目《新聞不芹菜》專訪，對於黃偉哲民調支持度領先群雄，許忠信表示，他平常都是上午、下午跑市場、晚上跑夜市，而在這些地方，其實對黃偉哲不滿的民眾相當多。

他舉例，台南對65歲以上長者的健保補助費應比照高雄，不該矮人一截，而黃偉哲卻隱約表示他若連任才要做，「此行為代表黃偉哲其實很怕我的競爭，反倒不怕國民黨參選人謝龍介」。

許忠信分析，綠營在台南的選票不會流到藍營，謝龍介支持度23％是國民黨在台南基本盤，而自己是成大教授，相信形象在台南地區有很多淺藍知識分子會支持，因此代表選票不只來自於綠營，也包括淺藍，但致命傷在於沒有媒體，若能突破媒體封鎖，相信勝選機率有3分之1。

黃光芹提問，會追查黃偉哲A143線民案、納骨塔業者收賄案？許忠信回，曾聽聞黃和一位女孩在台大散步、獨處，黃偉哲說只是在聊天，但是「我不相信，黃的太太、岳父也都不相信」。

他也回憶，過去跟黃偉哲住在同棟台大宿舍，曾有調查員來找自己當職業學生（線民），並提供一個月5000元獎學金，在那時算是很好的收入，他考慮後認為課業繁重，無法接受。然而該名調查員說，若做了對未來會有幫助，內容就是混入異議性社團獲取情報，但最後許忠信仍沒有接受勸誘。

許忠信表示，根據後來促轉會公布的資料，代號A143的這位線民，跟那時台大宿舍房事長關係非常直接，且自己也身為那時候在台大的學生，一看就很清楚，加上這件事牽涉到市民對於市長的信任，且市長職位必須要由品性好、不能與金錢、美色有瓜葛的人才能勝任。在8月8日之後，他會根據自身選戰節奏，搭配證物處理A143問題，到時會來向外界呈現事情原貌。

許忠信認為，台南相關問題已不是傳統政治人物可解決，同時暗酸黃偉哲，「身為市長不能只想到錢要放在哪裡，才不會被抓到，導致沒有在想要如何突破台南困境，而現在台南需要一個苦幹實幹的市長」。目前台南可能有三分天下的趨勢，但即使沒有三分天下，自己也會硬戰，不會懼怕。