8月為台股除權息旺季，多檔國內型股票ETF也將公告收益分配與邁入除息。今天6檔台股高息ETF全面收紅，成交量以國泰永續高股息(00878)居首，其次為元大高股息(0056)。

本月國泰投信的三檔台股ETF，包括國泰永續高股息ETF(00878)、國泰股利精選30 ETF(00701)與國泰台灣5G+ ETF(00881)，將於8月16日除息，並於今（8月1日）進行預估配息公告，至於每單位實際配發金額將在8月11日公布，投資人最晚只要在8月15日前持有或買進，皆可參與這次配息。

除國泰投信的3檔台股高息ETF將進行配息外，元大台灣高股息低波動ETF（00713），上周也公布由年配息改為「季配息」，並定於每年的3月、6月、9月、12月除息，同時納入「收益平準金機制」，有利提供穩定的股利配發。元大台灣高股息低波動ETF改為「季配息」後，預計將於今年9月進行除息交易，所以現在進場的投資人，在今年就可以參與到9月和12月兩次除息。

據統計，8月首周將有91家上市櫃公司接棒除息，指標股包括廣達(2382)、統一(1216)、第一金(2892)、統一超(2912)、技嘉(2376)等，合計單周除息金額達1073.05億元。