咖啡控囤起來！全家今天推出限時1天Let's Cafe中杯經典拿鐵買3送3優惠，還可以寄杯、冷熱互換，每人限購1組，限量20萬組，必須透過App「隨買跨店取」購買及使用指定電子支付才能享有優惠。此外，7-11也有蜂蜜拿鐵嚐鮮價59元、現萃茶水果系列飲品任選2杯99元，優惠即起到下周二（9日）截止。

全家上午10時在App「隨買跨店取」祭出限時今天1天「Let's Cafe中杯經典拿鐵買3送3」，每人限購1組，限20萬組，並且開放寄杯、冷熱互換，但必須使用全盈+pay支付才有優惠，此次購買的咖啡要在11月30日前兌換完畢。

不只全家，7-11近日也推出新品「冰蜂蜜拿鐵」、「熱蜂蜜拿鐵」，至8月9日前可享嘗鮮價59元，冰款原價80元、熱款中杯原價70元，最低73折。還有現萃茶水果系列風味飲品任選2杯99元，包括香鑽水果茶、完熟蘋果冰茶與一顆檸檬系列茶飲，優惠同樣至8月9日為止。