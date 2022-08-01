工廠內堆放製毒用器具。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

工廠內堆放製毒用器具。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

警方查扣工廠內安非他命、氫化反應爐、蒸餾瓶、脫水機等工具。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

價值近千萬元3.5公斤安非他命結晶卻少有雜質，林男僅國中學歷，他辯稱製毒技術是入監期間向獄友學的，警方不排除另有高人指點。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

高雄43歲林姓男子，月前租一間工廠，找來沈姓學徒等5人煉毒，並用「快閃」模式，當毒品製作完後，隨即關閉工廠出貨，警方日前趁林男出貨前夕，一舉破獲，逮捕林男等6人，查扣廠內3.5公斤安非他命成品。警方發現林男僅國中畢業，製作出安非他命結晶卻少有雜質，他自稱向獄友學習製毒技術。警方不排除有高人指點，全案擴大偵辦中，訊後依《毒品危害防制條例》將全員移送橋頭地檢署偵辦。

黃男今年5月期間，以3至5萬價格向岡山區螺絲工廠主人黃男租借工廠一角落，再找沈姓學徒一起製毒，沈男隨後又找余男等人幫忙，一行人搬氫化反應爐、蒸餾瓶、脫水機等工具，並在角落煉製安非他命。

集團內大家分工精細、各司其職，林男收購各地感冒藥後，負責將感冒藥提煉成麻黃素，再將麻黃素萃取成安非他命；沈男、余男等人負責幫忙清洗器具、看管把風等。林男也約定事成後每人可分得數萬元不等利潤。

高雄市刑事警察大隊先前從一件毒品案向上溯源，發現林男等人經營製毒工廠，經數月循線追查下，掌握林男工廠位置，6月20日埋伏，待林男出貨前夕，攻堅破獲林男製毒工廠，查扣工廠內市價近千萬元3.5公斤安非他命、氫化反應爐、蒸餾瓶、脫水機等工具。警方推算查獲的3.5公斤安非他命，需收集10萬顆感冒藥錠，數量相當驚人。

據了解，林男採用「快閃」模式，從感冒藥到安非他命只需約3至4天，只要一煉完就馬上出貨，沒料到這次煉完正要出貨時，被警方逮個正著。

警方發現林男提煉的安非他命結晶雜質很少，但經查林男僅國中學歷，他辯稱製毒技術是入監期間向獄友學的，警方對此言論起疑，不排除另有高人指點，決定擴大偵辦。另外黃男向警方喊冤，表示只將工廠角落租給林男，對於林男在廠內煉毒一概不知情，警方不採信。將林男等6人依《毒品危害防制條例》移送法辦。