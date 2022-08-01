大學就讀的科系攸關未來的職涯發展，一名男網友在網路發問，孩子讀哪一類科系，「會極力阻擋？」貼文引發網友討論，網一面倒選文組科系，並表示「小孩若念文組就直接打斷腿」，但也有人認為應讓孩子自由選擇，「何必阻止，念不來，結果念到憂鬱症有比較好嗎？」

原PO日前於PTT八卦板發文問及，「如果你有小孩正準備升學選系，他想讀哪個科系，大家會極力阻擋？」疑問曝光，多數網友點名文組相關系所，「所有文組吧」、「一定是文組啊」、「小孩念文組就直接打斷腿」、「答案是垃圾文組，我的親身慘痛經歷」、「文組啊！除了自我滿足，根本是一無是處的科系」。

留言中也有人有其他答案，「餐飲啊！別人休假他最忙」、「土木相關科系，難念又跟文組薪水差不多」、「生科系真的快逃，勸大家別選」、「醫護相關科系吧！你看這幾年新冠爆發，忙得要死」。

但其他網友則認為，孩子念書就要選自己喜歡的，才會從中找到快樂，不需要特別阻止，「何必勉強科系，念不來，結果念到憂鬱症有比較好嗎？」、「有興趣就好，不會阻止」、「如果孩子知道要幹嘛就好，不會阻止」、「阻止什麼？要為自己的決定負責」。