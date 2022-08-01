林家佑成為50公尺游泳大會紀錄保持人。（台視提供）

張家陞跳遠跳出5米70的好成績。（台視提供）

《全明星運動會4》7人再破大會紀錄 。（台視提供）

台視、三立《全明星運動會4》昨（31日）播出全新第二集，創下平均收視2.31、15-44歲平均收視2.48的好成績。延續上集測試賽，本集進行跳遠、50公尺游泳、折返跑及足球守門等項目，30位選手中有7人表現優異，再次突破大會紀錄。

在50公尺游泳項目賽中，男選手林家佑以28秒94的好成績突破大會紀錄，表示自己花了一個多月的時間準備，果然游出個人生涯的最佳成績，另外包含許得瑋、于成炘、各務孝太、曾奕翔、夏浦洋、張家陞共7位男生都超越原本的第3季徐新洋創下的大會紀錄，網友興奮表示，「太期待這季的游泳項目！」在女選手方面，葉慈毓、謝予容則以42秒48、42秒98的成績，擠上大會紀錄的第2及第3名，成績相當亮眼。

在跳遠測試賽中，男選手夏浦洋、張家陞皆以5米70的成績並列第1，黃宏軒以5米44位居第3；女選手則由賴ki、林玉書以3米86並列第1，鄭靚歆3米49公尺緊追在後，雖未有選手在跳遠破大會紀錄，但成績也都相當優異，郭泓志表示：「我個人認為跳遠是最難的，我去跳大概兩米吧」，江宏傑認為跳遠是進步幅度最大項目，相信選手在訓練過後，會很有機會突破前3季的紀錄。

下集預告中也公布，第4季《全明星運動會》將透過「指名制」進行分隊，主播徐展元表示這項制度是自己建議給製作單位的，對於三隊來說也是最公平的方式，網友也熱烈討論，「隨著選手越來越專業，用這種方式來選秀能增加可看性跟公平性。」、「專業的建議，想必這次選秀應該蠻刺激的。」《全明星運動會》每周日晚間8點於台視首播，10點在三立播出。