7月中旬開始上演絕地大反攻的日圓，迄今已連升4天，而兌換一美元的價位，1日在亞洲匯市是在132.09至133.57之間游走。

亞洲外匯交易員透露，避險基金正在拋售美元部位，被市場當成避險資產的日圓，買單簇擁下也看好其後市發展。過去兩星期左右，日圓匯價已反彈至少5%。

擔心影響經濟成長下，聯準會未來升息力道可能減弱。同時，美國公債價格反彈，導致美日之間殖利率利差跟著縮小。月前，日圓頻創24年新低，也是因為與美國利差擴大有關。

根據美國商品期貨交易委員會(CFTC)最新統計，對沖基金已將日圓期貨或選擇權淨空單部位，大幅砍至1年4個月新低。跟4月高峰相比，現在淨空單部位僅約23,000口，還不到3個多月前的3分之1。

渣打銀行認為，美日之間調整過通膨因素的殖利率差距正在縮小，日圓因此開始反彈。目前，美日的10年期債息利差，已從6月中1.5%縮減至0.8%。自美元兌日圓創138.8新高價位後，就開始做空美元，日圓也正邁向130升值之路。

渣打銀行表示，美元兌日圓以及雙邊利差的周期性高峰應已到點。即使持續上漲的通膨會讓聯準會站在鷹派這邊久一點，但經濟成長疑慮日益增加下，長天期公債殖利率也會有壓力。

相對於歐美大國陸續升息，日本還是維持超低利率不變，因此日幣在全球10大工業國中是最疲弱的，2022迄今兌美元已貶值13%左右。日本政府對進口能源成本居高不下，進而造成不小的貿易赤字也是很頭大。

澳洲券商Pepperstone表示，自己客戶最近一直大力買進日圓，持續看升日圓。不過，日本索尼金融集團卻認為，在市場看清聯準會動向後，日圓走貶才可能接近尾聲。因此，現在說日圓不會再回貶至140還有些為時過早。