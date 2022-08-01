民進黨桃園市長參選人林智堅深陷「論文門」與「球場門」兩大風暴，使得「換堅」聲音陸續傳出。對此，時常在林智堅參訪行程「堵人」的國民黨桃園市長參選人謝克洋，今在臉書向林智堅「深情告白」，表示「就算其他人都放棄、不要林智堅了，自己依然會追著他的」，相關貼文一出後也立刻笑翻一大票網友。

謝克洋今（1日）發文，提到昨（7月31日）林智堅來到新屋 ，「抓堅小組」也「不遑多讓」。他除嗆聲林智堅「去到哪我就跟到哪」，也「提醒」林，請他「自行發揮一下，總統蔡英文都不跟你合體，還有誰願意拯救選情？」

謝克洋也狠酸，自己替林智堅感到失望落寞，「在余正煌跳出來後，桃園市議員參選人紛紛像逃難似，不敢到林的臉書底下加油打氣」。謝克洋為此「深情喊話」林智堅，表示就算其他人都已放棄、不要他了，自己還是會一直追著林的。最後謝克洋「呼籲」綠營支持者，請他們務必要堅守信念，絕對不可以陣前換將。他更「讚美」林智堅是台灣的希望，務必要堅持挺他到底，「堅定向前行，桃園一定贏！」

謝克洋的貼文一出後立刻笑翻眾人，網友們笑稱「林智堅表示：可不可以不要再逼我了？」、「請智堅自行發揮一下，太好笑了！」、「密切堅視中」、「緊迫盯人，我喜歡」，也有網友狠酸「林智堅該謝謝克洋不離不棄的陪伴」、「最後那句深情告白，我都快哭了」、「可不可以把球場弄好再出來選」。