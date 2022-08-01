金門大學推動版畫研習，成果十分可觀，8／1起至9／30在尚義機場文化藝廊展出80件作品，與鄉親和搭機旅客在來來往往的行程中，分享生活美學和知性體驗。（金大提供）

版畫是一種間接藝術，運用印刷產生平面視覺藝術，具有可以印製很多相同作品的複數性。（金大提供）

80多件展出的小品，大部分是黑白，也有套色呈現，小巧可愛。（金大提供）

金門大學推動版畫研習，成果十分可觀，8／1起至9／30在尚義機場文化藝廊展出80件作品，與鄉親和搭機旅客在來來往往的行程中，分享生活美學和知性體驗。

金大浯洲書院辦理2期〈印象金門〉版畫研習營，創作題材涵蓋金門人事物，大學通識課程也提供版畫選修，以植物、動物、年節賀卡為主題設計，經過製作草圖、印刷，逐步完成個人專屬的藝術品。

此次展出的80多件小品，大部分是黑白，也有套色呈現，小巧可愛。展出作品有抽象、寫實、幾何構成，透過豐富多樣的手法，來詮釋美的人生。

指導老師呂坤和教授說明，版畫是一種間接藝術，運用印刷產生平面視覺藝術，具有可以印製很多相同作品的複數性，在藝術市場價格相對便宜，持有人多，有利於美的傳播。常見的版畫作品有水印木刻、油印木刻、金屬蝕刻版畫、絹印網版、石版畫及數位輸出。作品可以彩色套印，也常見黑白印製。另版畫作品簽名是用鉛筆書寫，也是它不同於其它媒材藝術的地方。

這項非藝術科系學生教學成果展，採用方便雕刻的樹脂板材，運用凸版方式、水性顏料呈現作品樣相，讓初學者更輕鬆駕馭，也有更大的興趣投入，從學員作品即可觀察到學習成果。