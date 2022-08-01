小魏和溫妮在MV中伸出貓拳跳「傻眼貓咪舞」。（相映國際提供）

小魏和溫妮在MV中伸出貓拳跳「傻眼貓咪舞」。（相映國際提供）

小魏魏嘉瑩和溫妮推出〈傻呼呼〉MV，找來美麗本人客串店長，與兩人飾演的服務生互整，美麗本人笑稱：「小魏的植物人挺可愛，星際異攻隊裡的格魯特（Groot）也是植物人嘛！」溫妮不止被水噴滿臉，還要在MV中捧著插滿點燃仙女棒蛋糕，溫妮直喊：「這次我又被噴水噴得滿臉，為什麼跟小魏合作都要淋濕還要被仙女棒嚇啦？！」小魏笑著安慰她：「遇水則發遇水則發！」

小魏與溫妮首次合作創作〈傻呼呼〉，寫出了兩個人都有的傻勁，為了喜歡的事情，用盡一百分之一百的力氣去完成。外表看起來都有點「萌」的小魏和溫妮年紀差不多，兩人也坦誠地說：「當然也有傻呼呼的時候，MV裡拍的都是我們真實生活會發生的事情。」

拍攝MV時，導演體育老師設計了許多互整的橋段，小魏披掛樹藤想嚇溫妮卻遇到美麗本人，被他火眼金睛識破，溫妮設計小魏不小心拉走桌巾搞得現場大亂；其中最慘烈的可說是溫妮了，她哀怨地說：「〈為你寫詩〉裡淋了大雨，又還要在一堆發光仙女棒前唱歌，結果拍〈傻呼呼〉又捧著仙女棒還被水噴滿臉⋯⋯」聽到溫妮的心聲，美麗本人和小魏都頻頻安慰：「遇水則發遇水則發！」才讓害怕仙女棒的溫妮覺得很值！

〈傻呼呼〉這首歌節奏輕快、這次也找來編舞老師大鈞編了一段「傻眼貓咪舞」，小魏和溫妮在MV中也小跳了一段，小魏是繼〈東東路〉之後再挑戰舞蹈，原本就很會跳舞的溫妮學起來駕輕就熟，但小魏對於舞蹈真的「苦手」，特訓三堂課才趕上進度，MV中兩人一起伸出貓拳可愛爆表。

小魏和溫妮《魏妮寫詩》限量實體EP即將售完，決定在8／21下午3點在西門町聯合醫院廣場舉辦慶功簽唱會，兩人大放豪語：「到時一定又唱又跳又簽，唱跳到大家滿意為止，讓大家都樂得跟我們一樣傻呼呼的！」