今年40歲的永慶房屋經紀人陳瑋龍，在36歲那年離開從業十多年的餐飲產業，回憶起從前擔任日式料理店長的經歷，每天長達12小時的工作時數，不只讓他回家就累倒，還錯過許多女兒成長的重要時刻。因為不想當一個不及格的爸爸，而讓陳瑋龍決定離開熟悉的環境，轉職積極培訓業務新人的永慶房屋，彈性8小時的工作制度，不只讓他找回工作與生活的平衡，年薪也在第二年超過百萬，讓他體悟，用加班來加薪真的是最笨的做法！

餐飲業高工時低報酬 轉職永慶開創事業第二春

陳瑋龍大學畢業自營養學系，進入餐飲業後，一路從廚房內場升上小有規模的日式料理店店長。肩負一整間餐廳的管理重任，陳瑋龍不只店內大小事全歸他管，還隨時要在休假日支援，一個月只有1到2天能休息。加班後的薪水，雖然讓瑋龍能月領6萬高於同業薪資水平，但想負擔一家的生活費和女兒的教育費，仍然只是勉強夠用。

除了薪資在未來難以突破，不斷加班也讓陳瑋龍難以兼顧家庭生活，他心情複雜的說，「因為從早忙到晚，我回到家常常就是倒頭就睡，還要讀國小的女兒唸床邊故事給我聽」，為了增加與妻子、女兒相處的時間，讓陳瑋龍下定決心離開高工時的餐飲業。

「很多人問我，36歲才轉換工作跑道，難道不會怕嗎？」陳瑋龍分享，作為過來人他明白中年轉職需承擔的心理壓力，害怕失敗是一定的！但再想下去只會越來越不敢，所以他謹慎考慮後，鎖定提供業務新人完整保障的永慶房屋，在薪資上，前9個月保證每月5萬的福利制度，讓他不用擔憂轉職後的收入，在教育訓練上，還有學長姊帶領的一對一師徒制，讓他有把握能快速上手。

陳瑋龍表示，永慶向來支持團隊共戰策略，新人期都會有學長姊從旁指導，每次帶客戶看屋也會有學長姊主動支援，照著公司的培訓步調，讓他在轉職業務的二個月就成交！當年就斬獲文山區新人王、百萬戰將等獎項，成功為自己開創事業第二春，現在回想起來，在永慶做業務真的沒那麼難！

永慶的一對一師徒制，由學長姊從旁指導業務新人，讓陳瑋龍(圖右三)在轉職後能快速上手業務工作。圖/永慶房屋提供

轉職成就百萬年薪 為家人帶來更好的生活！

出色的業績表現，讓陳瑋龍在轉職第二年的年薪突破百萬，並在今年帶全家人由低層樓公寓搬進3房的新電梯大樓，不只屋內裝潢比飯店更高級、更漂亮，還選在交通便捷的捷運站旁，為家人帶來了更好的生活！成就高薪的同時，因永慶的彈性工作8小時，也讓瑋龍能依照行程來安排上下班時間，現在他不只能親自帶小孩上學、陪讀，還能安排假期帶全家露營，與家人共度許多溫馨的時光！

「我非常感謝當年的自己能勇敢做出選擇！」陳瑋龍表示，他深深體會在永慶做業務跟一般傳統業務真的不一樣！不用為了成交說謊騙人、不用拜託人情消費、不用交際應酬、不用出差、不用盲目開發客源，這些都讓瑋龍對業務工作的刻板印象完全改觀！

即將在永慶待滿4年的陳瑋龍，談及維持業務工作高度熱忱的原因，除了永慶擁有同業內最優的薪獎福利，讓他可以爭取高薪為家人帶來更好生活之外，每次成交帶給他的成就感，也令他對經紀人的工作深深著迷。瑋龍分享，「每個人一生中會買房子的次數可能只有一次，而我能參與每位客人人生中的重大時刻，真誠為客人服務、找到符合成交行情的房子，甚至是與客人成為很好的朋友，這些過程都讓我的人生變得意義非凡！」

陳瑋龍以自己的經歷，鼓勵所有想爭取高薪、掌握工作與生活的人勇敢轉職，永慶房屋不只給業務新人前9個月5萬保證，一對一師徒制培訓也讓無業務經驗、房市知識的人能安心學習、快速上手，透明的月月晉升制度，沒有年資限制，只要業績達標就能為自己加薪，年年都可創造百萬年薪！