縣長楊文科為鼓勵公務員和民眾學習客語，踴躍參加客語能力認證，去年提出客語認證獎勵辦法後成效卓著，獲得客委會「推動客語為通行語」佳等第1名100萬元獎金，決定今年每認證級別各加碼500元，10月1日首度舉辦的客語高級認證，更祭出5000元獎勵金。

縣長楊文科表示，新竹縣客家人口比例高達67.8％，但客語使用率卻遠跟不上，語言流失若繼續惡化，客家文化也會跟著消失，他極力推動復振客語和傳承客家文化，縣府主管會報全程使用客語外，各局處也舉辦客語環境布置和客語影片競賽。

縣府民政處去年訂定客語認證獎勵辦法，楊文科也帶領一級主管參加客語認證，統計去年共有1410人通過客語認證，公務員通過初級認證844人，中級51人，中高級30人。一般民眾和學生通過初級認證428人，中級41人，中高級16人。

民政處長賴江海表示，新竹縣通過客語認證的公務員比民眾還多，推動客語成效卓著，客委會主委楊長鎮7月29日頒給縣長楊文科「推動客語為通行語」佳等第1名100萬元獎金。

賴江海說，今年擴大聘請客語薪傳師在縣府及所屬各機關內，開設公務人員客語初級、中級認證研習班，楊縣長並決定提高客語認證獎勵金，鼓勵縣內非客家新移民學習客語，踴躍報考認證，共同營造新竹縣的客語友善生活環境。

調高獎勵金後，通過初級、中級、中高級認證的獎勵金分為1500、2500、3500元，高級認證合格者獎勵金為5000元。同時，只要通過認證，縣府還另外補助250元報名費。