啤酒大廠海尼根(Heineken)周一表示，雖然通膨壓力加劇，但在民眾購買更多啤酒之下，公司上半年獲利優於預期。但是也由於成本上升，該全球第二大啤酒集團擱置了原先提出的2023年營益率目標。

除了海尼根，還包括Tiger、Sol、Strongbow等品牌的啤酒集團表示，上半年營業利益年增24.6%，為21.6億歐元(約22.1億美元)，表現優於分析師預期的年增17%。

海尼根先前訂下的2023年營益率目標為17%，但在二月時曾表示，由於經濟不確定加大和成本上升，對於能否達成目標感到懷疑。

在周一業績公布前，市場的預測為明年營益率為16%，今年上半為持平。

海尼根周一最新公布的財測沒提到營益率，並指出2023年的營業利益成長率將在7%至9%之間；今年成長率則將為持平或略微上升。

今年上半海尼根啤酒銷售量增加7.6%；其中第二季銷量在所有市場地區都加速成長，特別是亞太地區更是從新冠疫情封鎖當中復甦，美國和歐洲情況繼續堅強，餐廳和酒館的銷量都很多。

如同比利時競爭對手AB InBev上周的說法，海尼根周一表示，該公司正受益於產品價格提高，以及巴西、中國和越南等地民眾更多地轉向更高級例如海尼根品牌啤酒的消費趨勢。