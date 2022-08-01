高雄市一名8旬王姓失智婦人，7月30日下午3時離家後，前往鳳山區鳳凰山，警消調閱監視器未發現婦人下山的蹤影，出動搜索，為搶黃金72小時，1日上午再出動消防4車13人協同員警5人、民間救難團體4人及陸軍步訓部40人，共62人前往持續搜救，於下午3時20分在官校遮靶場尋獲，生命徵象穩定，送往鳳山長庚救治。

王婦在7月30日下午3時離家後，前往鳳凰山運動，家人遍尋不著婦人，心急如焚的向警方求助，7月30日晚間11時，鳳山消防局接獲通知，立刻與警方前往搜索，連續搜尋了2天以後依舊未發現王婦蹤跡，擔心錯過救援的黃金72小時，1日上午再增添救援人力，出動消防4車13人協同員警5人、民間救難團體4人及陸軍步訓部40人，共62人前往持續搜尋。

王婦於下午3時20分在官校遮靶場尋獲，獲救時身上無外傷，生命跡象穩定，目前送往鳳山長庚做救治，身上有無脫水或失溫等狀況還得等院方檢查。