義聯集團旗下高雄市私立義大國際高級中學1日舉辦校長就職典禮，新任校長李健維正式走馬上任。

就職典禮，由學生的音樂演奏揭開序幕，緊接著由董事會代表燁輝企業總經理張振武宣讀布達文令及頒發聘書，隨後李健維從義守大學資深副校長林麗娟手中接過印信，宣示就職義大國際高級中學第5任校長。觀禮貴賓冠蓋雲集，涵蓋義聯集團各事業體長官、教育界長官、李校長至親好友，學校師長、學生及同仁齊聚一堂，同賀李健維就任校長。

義守大學校長陳振遠代表致詞，除恭賀李校長就職，亦細數義大國際高中歷年榮獲國內外各項評鑑佳績，讚賞畢業生國內外升學榜單屢創佳績。

李健維也表示，他有幸榮膺本校校長一職，未來治校將持續推動IB國際文憑課程與雙語STEM課程。與李校長認識多年的台北市私立延平高中董事暨前校長劉永順與臺中市私立新民高中前校長薛光豐分別於致詞中提到，李校長過往豐沛的教育經驗，勢必可為學校帶來嶄新的氣象。

活動除了邀請上述貴賓之外，現場亦有文華高中文教基金會常務董事張志成先生、國立曾文家商前校長陳藝昕、國立中科實中校長秦文智、國立虎尾農工校長李重毅、國立屏東高中與國立竹科實中的教師代表、南科實驗中學主任蔡汶鴻以及台中惠來扶輪社陳俊雄先生到場一同慶祝。

此外，在地高雄的中山國小校長蕭木川、陽明國小洪春生輔導主任及家長會長與副會長、國昌國中校長徐易男及陽明國中校長張永芬等均一同到校觀禮，並於典禮後參訪校內的「無境夢想館」。該空間以創客設計為主軸，提供3D列印設備、Vex機器人套件、Makey Makey控制板、Arduino電子電路元件等設施，讓學生在設計課程或活動社團可充分學習新技能。