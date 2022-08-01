新北市中和區近年來污水下水道接管戶數持續增加，轄內積穗里多戶近日也完成工程，新北市水利局特地安排環境美化，採用剪紙效果繪製後巷牆面，一掃原先的陰暗環境，而周遭居民也感受到明顯變化，給予肯定。

水利局表示，中和區2004年起由內政部營建署代辦污水下水道工程，水利局主要協助處理用戶陳情、協調、說明會及整合行政資源，中央地方合力設法，埋設污水管線，改善生活環境。2019年迄今，該區污水下水道累計接管戶數由8萬1012戶增加到11萬1457戶，共增加3萬445戶，普及率由48.71％增加到65.73％。

水利局指出，因積穗里廟宇文化活動熱鬧香火鼎盛，因此在該里後巷污水下水道接管完成後，透過彩繪方式融入剪紙意象，美化後巷牆面。

水利局透露，此次彩繪牆創意發想，融入廟宇的節慶活動，底色調以鵝黃搭配柳色，以古代皇帝袍色，象徵歷史的演化及傳承，而柳色代表春色，象徵萬象更新。

水利局長宋德仁表示，後巷總給人帶來陰暗、潮濕及髒亂的印象，但在局方和里長以及居民的共同努力下，藉由彩繪美化讓環境變得舒適明亮，且富有主題性，也能同時凝聚社區共識，共同維護環境，提升生活品質。