佛光山基隆極樂寺社教館昨（31日）舉辦「佛光化疫-基隆佛教文化藝術傳承與發展」藝術沙龍講座，民進黨基隆市參選人、立委蔡適應應邀與談，會後他對大師畫作十分震撼與感動，誓言將積極推動基隆文化藝術和宗教的發展。

上述講座由財團法人夏荊山文化藝術基金會執行長趙忠傑博士主持，並邀請劉昭睦老師與共同與談，極樂寺住持妙璋法師亦蒞臨指導。蔡適應今（1日）發文指出，劉昭睦老師是佛畫藝術大師夏荊山在台灣時期的弟子之一，長年擔任佛光山基隆極樂寺佛畫班導師，同時也是中華大漢書藝協會副理事長。蔡適應提到，劉對於傳承夏大師的書畫教育有著一份堅持，每周「都不辭辛勞，為基隆在地對佛畫有興趣的學生們，教授佛畫創作的要點與精神，也期盼能讓社會法喜和諧。」

蔡適應直言，自己對夏荊山大師的佛畫創作相當景仰；夏荊山文化藝術基金會成立以來，自己支持諸多基金會的文化藝術推動，以及文化美學、永續環境與公益醫療等議題的活動展演。同時也因感佩劉昭睦老師對基隆在地佛畫藝術的使命，希望藉由本次的與談，能傾聽更多宗教朋友的意見，未來積極推動基隆文化藝術和宗教的發展。

蔡適應也提到，趙忠傑博士這次特別展開夏大師的巨幅名作《韋馱菩薩》，希望藉由巨幅佛像，「引領群眾的慈悲願力，讓基隆在地的信眾，可以共同來祈禱後疫情時代，眾人平安健康、社會祥和的新氣象！」