台北市長選戰近期針對內湖交通問題交鋒。台北市議員王鴻薇今提到民進黨台北市長參選人陳時中主張8年完成捷運路線，詢問捷運局長張澤雄看法，張坦言，光從中央核定到施工完成都超過10年，加上現在營建業缺工缺料，10年內完成都不容易，要8年完成非常困難。

王鴻薇今於北市議會交通部門質詢時表示，國民黨台北市長參選人蔣萬安說要加速建置新的捷運路線、尋求道路闢建，並透過大數據分析讓用路人更平均化 ；北市副市長黃珊珊稱遷建松山機場、聯外道路港墘路、基河路蓋橋等；陳時中則要用8年完成捷運。

王鴻薇要求交通、捷運局長本於專業評估誰的解方可以解救內湖交通，交通局長陳學台表示，三個都可以，他們講的方向是一致的，他也同意要加速捷運。張澤雄說，他們講的內容還沒有很完整，基本上大家想的都一樣，捷運線是長期的解方，可以徹底解決。

王鴻薇批評，陳時中誇下海口說10年可以變8年，恐怕沒有人給陳時中上課，北市這麼多捷運線，哪一個是從當年的可行性研究一直到通車可以在8年完成？張澤雄說，「很困難啦」，因為不含前面可行性研究綜合規畫，從中央核定以後到完成都要超過10年，中央還要都市計畫變更、細部設計、用地取得、施工等。

張澤雄強調，從中央核定到施工完成都要超過10年，都不容易10年內完成，且現在來看更困難，因為現在營建業缺工缺料，廠商反應工期都要增加時間，在他看來非常困難。