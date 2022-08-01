台北市出現2例BA.5的本土個案，中央流行疫情指揮中心研判均屬社區感染個案，北市衛生局說明，30多歲男已接種3劑疫苗，半年內無出國紀錄，7月24日開始發燒，自行就醫後進行PCR採檢陽性，Ct值21，經基因定序確認為BA.5，匡列的2人中，1人為陰性、1人呈陽性；另外一名為30多歲的女性，CT值19，同住家人6人採檢皆陰性，另匡列3名職場接觸者，其中1人陽性。

衛生局指出，30多歲的男性民眾，匡列家人共2名，1名陽性為媽媽，研判可能是陪個案去醫院採檢被感染；另外一名30多歲的女性，也沒有出國紀錄，7月23快篩，24日持續有症狀採檢PCR陽性，CT值較低，接觸者家人有6人都是陰性，至於職場匡列1人陽性，但中央研判跟確診者發病時間差不多，後續要看職場陽性要做基因定序。

重症醫學專科醫師黃軒也提醒，在澳洲最近發現一個現象，新增的BA.5病例，不再持續激增，但是BA.5住院和死亡率，卻在一直增加，他說，BA.5的Omicron病毒比BA.2 Omicron病毒更嚴重的。

黃軒提醒，雖然確診個案沒有增加，但如果住院率、重症率和死亡率一直攀升中，那有可能是BA.5黑數力道正在發生，也要小心。