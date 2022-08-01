副議長顏莉敏建議新國小取名為「鹿陽國小」，並於命名會議中討論票選，最後以最高票命名確定。(翻攝顏莉敏臉書)

沙鹿文九52新設國小命名會議上，各界共建議有13個校名，並進行票選。(翻攝顏莉敏臉書)

台中市議會副議長顏莉敏爭取在沙鹿文九52新設國小拍板定案後，很多鄉親紛紛關心著「國小會叫什麼名字？」命名的過程中，顏莉敏思考著，倡議什麼樣的精神對孩童們能有所啟發。顏莉敏今天在臉書上公佈新國小校名為「鹿陽國小」，如一切工程順利，預期於113學年度開始招生。

顏莉敏指出，她一直深刻思索，新國小該如何融入創校精神和地方特色，她建議了「鹿陽國小」到命名會議中討論。「鹿陽」，因國小座落於沙「鹿」，而出生於沙鹿區鑄劍名師陳天「陽」，鑄劍過程中專心致志成就非凡，與其所倡議的「明是非，知禮儀」也是她想分享給孩子們的精神。

顏莉敏說，每個人在成長的過程中，總會遇上不同的困難與挑戰，鋼材經歷了千錘百鍊鑄成劍，人生不同的經驗也將成就每位傑出的專家。過程中秉持著一貫的是非原則，專注往各自設下的目標步步邁進，她盼著我們在地的莘莘學子持續在不同的領域中發光發熱。

沙鹿文九52新設國小命名會議上，各界共建議有13個校名，包括新勢、鹿埔、保成、保順、保定、鎮南、向上、南勢、屏西、三鹿、埔子、鹿陽及鹿雲等，由副議長顏莉敏建議的「鹿陽國小」獲得8票最高票，新勢國小6票居次，鹿雲及三鹿各3票第三，經市長依最高票圈選，拍板定案將取名為「鹿陽國小」。