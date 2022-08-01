民進黨桃園市長參選人林智堅論文抄襲疑雲持續延燒，台北市議員侯漢廷爆料，台大國發所「博士班」在論文的口試報告有全程錄影，林智堅大可把當初的過程拿出來給民眾檢視，如此一來就會非常清楚，開酸「還是在職專班沒這規定？」

侯漢廷今（1）日在中天節目《大新聞大爆卦》表示，他是2015年8月畢業，回想當時寫論文的經過，他是把所有相關資料檔案都放在一個只有他自己的臉書社團中，上面有全部的相關紀錄，尤其8月要通過，因此在7月底時上傳非常多修改版本，林智堅可以秀出這些紀錄，甚至還可以分享當初寫論文的辛酸點滴，講一些小故事，民眾就會覺得「沒寫過論文的人是不會經歷這些事情的」。

林智堅在論文中有提到一些統計學的術語，侯漢廷表示想真誠詢問對方「請問什麼是卡方檢定？請問回歸分析什麼時候要取對數？你可不可以用SPSS（統計分析軟體）示範一下可靠性分析？」他認為，與其開記者會講一些有的沒的，不如放一台電腦現場用SPSS跑一下他的民調資料，大家馬上就會知道他是有能力完成論文的。

侯漢廷提到，畢業前會進行論文口試，而台大國發所博士班的朋友告訴他，博士班在進行口試報告時是有全程錄影的，「有錄影地話你就拿出來啊！就非常清楚了，還是在職專班沒這規定？」

侯漢廷透露，他就讀台大時，就有很多風聲說國發所是有些人專門洗學歷的，「身為台大人的我們，非常看不起這一幫敗壞台大名聲的政客，呼籲林智堅好好召開記者會，現場秀統計軟體跟統計資料，這樣至少可以證明你不是笨蛋！」