數據顯示，隨著抵押貸款利率不斷升高，以及通膨擴散到更多經濟層面，美國6月住房需求急凍，房價漲幅亦大幅回落。

根據抵押貸款軟體、數據和分析公司Black Knight，美國6月房價雖然仍較去年同期上漲，但年漲幅下跌2個百分點，從19.3%放緩至17.3%，創下自1970年代初開始追蹤這項指標以來最急速的回落。

即使在2007年～2009年經濟衰退、房價大跌時，單月的房價年漲幅最多也只是縮水1.19個百分點。

由於美國住房短缺已持續多年，新冠疫情期間強勁的購屋需求更加劇供需失衡的情況，因此房價即使回檔，但漲幅仍大。基於整體房市仍然強勁，全美房價不致於全面由升轉跌，但抵押貸款利率升高肯定會對美國房市造成衝擊。

根據房地產新聞網站《Mortgage News Daily》，美國6月份的30年期固定抵押貸款平均利率一度升破6%，雖然之後回落到5字頭，但仍遠高於年初的3字頭利率水準。

Black Knight Data & Analytics部門總裁Ben Graboske表示，前 50大市場普遍放緩，部分地區房市降溫的情況尤其明顯，「25%的美國主要房市在6月份的房價漲幅放緩3個百分點，其中有4個市場的房價漲幅急縮4個百分點以上」。

跌幅最大的市場是之前全美房價最高的市場。過去兩個月來，加州聖荷西平均房價下跌5.1%或75,000美元，在所有頂級市場中跌幅最大。西雅圖過去兩個月房價下跌3.8%或30,000美元，再加上舊金山、聖地亞哥和丹佛，是全美房價跌最多的五個市場。

Graboske也表示，雖然全美房價創下有記錄以來最急速的降溫，但美國房市必須再經歷6個月這樣程度的減速，房價漲幅才會回到長期均值。以他估算，利率的影響要完全反映在房價上，大約需要5個月的時間。