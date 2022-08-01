主要產線在東南亞越南、柬埔寨、印尼的台南企業（1473），在當地疫情趨緩，產線復工趨於正常；加上日本訂單增加，且下半年整體訂單能見度已到第四季。市預期，台南今年營運可望扭轉連續二年虧損，由虧轉盈。

台南企業累計今年上半年合併營收40.06億元，年增52.8％。首季EPS0.77元。

90％以上產能在東南亞地區生產的台南企業指出，過去二年，主要產地因為疫情封城影響生產及出口，今年已無此狀況，恢復正常生產及出口，營運已步向正軌。

台南企業指出，隨海外疫情陸續解封，各區的訂單已有激增現象，除了原有客戶之外，日本方面，也有當地前五大的成衣連鎖店首次下單，預估今年年底之前，可以開始陸續出貨。

疫情過後，全球服飾廠為尋求出貨穩定，下單給供應鏈的要求就是多產地生產；台南企業指出，除東南亞三地，台南在台灣、中國大陸也有產線，因此今年訂單能見度比過去都強。

台南企業指出，以東南亞地區的訂單量，今年都有增溫，以目前手中訂單來看，下半年的第三、第四季的訂單能見度大增，目前應有「滿單」現象。

市場指出，台南企業今年上半年的營運成長度高，加上下半年又是出貨旺季。預期，全年無論是營收、獲利，應該都是審慎樂觀的。