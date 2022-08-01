縣府今開設「彰化縣醫療院所COVID-19疫苗預約系統」，民眾可以自行挑選場次，即時掌握診所開設診次，加快接種速度。（翻攝彰化縣醫療院所COVID-19疫苗預約系統／吳建輝彰化傳真）

彰化1日新增740例新冠肺炎確診個案，是這波疫情以來確診人數最少的一次，彰化縣長王惠美表示，目前防範疫情除了勤洗手、戴口罩之外，最重要的就是施打疫苗，縣府今開設「彰化縣醫療院所COVID-19疫苗預約系統」，民眾可以自行挑選場次，即時掌握診所開設診次，加快接種速度。

衛生局長葉彥伯表示，疫苗預約系統8月1日啟用，超過百家合約醫療院所，能夠透過系統主動上網登入要開設的疫苗施打診次，而民眾可以透過網路即時查詢，並且登記自己想要施打的時間，不用像過去一家一家打電話洽詢，醫護人員也不用一個一個回電確認，減少很多繁瑣的對接，大大增加效率。

葉彥伯說，民眾只要上網選擇相對應年齡，確認符合接種年齡、接種間隔、條件後，輸入身分證等基本資料，就能查詢可預約場次，最後選擇想要預約接中的場次後，就能及時拿到預約序號、日期以及接種時段。

葉彥伯說，由於美診次開放預約人次有限，額滿為止，若民眾登記完成後忘記預約地點與時段，也可以在預約頁面重新輸入資料後，就可以查詢，但若要更換場次，則必須先取消前一個預約場次，另外再重新預約，呼籲鄉親多加利用，有疫苗就接種，保護自己也保護他人。