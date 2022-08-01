國3客運翻車影片曝！擦撞後「劇烈搖晃+甩尾」橫躺路中

國道3號大溪路段今（1）中午發生1輛遊覽車變換車道時不慎擦撞大貨車，遊覽車劇烈搖晃後當場甩尾翻覆，橫躺在路中，車內20名乘客與司機即時逃出無大礙，事發影片曝光，只見遊覽車從內車道一路晃到路中，翻倒後還拖行一大段距離，一度造成車流回堵3公里。

臉書「記者爆料網」曝光事發影片，該輛遊覽車行駛在中線道時突然猛力朝內車道行駛，接著車身就失去重心、一路搖晃；另一方向的行車紀錄器顯示，該遊覽車從內車道衝到路中後整車翻覆橫躺，拖行了一段距離，冒出嚴重粉塵，驚悚影片曝光嚇壞網友。

國道3號大溪段今發生1輛遊覽車變換車道時不慎擦撞大貨車，遊覽車竟劇烈搖晃後翻覆，當場橫躺在路中央，車內20名乘客與司機均即時逃出無大礙。（翻攝自臉書「記者爆料網」）

國道3號大溪段今發生1輛遊覽車變換車道時不慎擦撞大貨車，遊覽車竟劇烈搖晃後翻覆，當場橫躺在路中央，車內20名乘客與司機均即時逃出無大礙。（翻攝照片）

事發在國道3號南向57.6公里處大溪路段，遊覽車翻覆導致15名乘客擦挫傷送醫，原因為57歲蔡姓駕駛開著營業遊覽車，在變換車道不慎擦撞前方潘姓駕駛開的大貨車左後車身，後導致失控翻覆，2名駕駛人均無酒駕，所幸乘客都是輕微受傷，目前事故已排除恢復交通順暢。

國道警方表示，當時遊覽車內包含駕駛共有20人，15名受傷乘客8女7男，分別送往國軍桃園總醫院、聯新國際醫院及中壢天晟醫院，所幸都是輕微擦挫傷，而2名駕駛均未酒駕，後續依規定調查處理，乘客第一時間都已由車頂逃生窗自行逃出，而駕駛本人也沒有傷勢。