褚小姐說，但因適法性受質疑，歷經一番波折後，在政府協助下，今年3月成立「台灣流浪貓狗關懷協會」。（台灣流浪貓狗關懷協會提供／張毓翎台南傳真）

褚小姐提到，希望透過合法募款匯集小愛，減輕園區負擔，也讓更多小生命平安存活下來。（台灣流浪貓狗關懷協會提供／張毓翎台南傳真）

台南一名從事網路廣告行銷的30歲正妹褚小姐，3年前關注弱勢流浪貓狗園區的困境，於是運用長才開設網路平台替它們發聲，但因適法性受質疑，歷經一番波折後，在政府協助下，今年3月成立「台灣流浪貓狗關懷協會」，透過合法募款匯集小愛，減輕園區負擔，也讓更多小生命平安存活下來。

褚小姐說，台灣有15萬隻流浪狗，大部分都由愛爸愛媽收留，弱勢流浪貓狗園區無法請領公部門補助，必須仰賴民眾善款，許多愛爸愛媽們正努力苦撐著，而最燒錢的開銷莫過於醫療費，救一條老弱殘的浪犬可能動輒上萬元；再者為伙食費，若經費短缺，牠們也會面臨有一餐沒一頓的困境。

「一定有什麼方法可以解決」褚小姐說，有些愛爸愛媽們能力有限，又不捨犬貓在外流浪，往往掏光積蓄只為了讓犬貓飽溫，因此，她發現到弱勢流浪貓狗園區的困境後，心中油然生起一股想幫助的理念。

褚小姐說，一開始運用長才，建立了一個平台網站，為浪浪發聲，曝光狗場不為人知的處境，但有民眾會質疑其適法性與真實性，後來她尋求政府求助，今年成立了「台灣流浪貓狗關懷協會」，申請到合法勸募，藉此消彌異聲。

她說，協會以「關懷流浪動物，尊重生命」的理念創立，讓大眾可透過協會去了解浪貓、浪犬的處境進而協助牠們。這幾個月，她經定期訪視園區狀況及每周固定配送伙食，至今已改善許多浪浪的吃住問題，未來有機會想舉辦結紮、認養等活動，幫助更多犬貓。

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