范少勳（左起）、于子育、柯震東出席2022大稻埕情人節活動。（三立電視提供）

現場柯震東（左）和粉絲一起比起花式愛心動作。（三立電視提供）

徐若瑄、柯震東主演的愛情電影《初戀慢半拍》將在26日上映，兩人不只銀幕配對，也特別為粉絲拍攝男友、女友視角影片，貼心化身「雲端情人」向粉絲噓寒問暖道早安，女神徐若瑄對鏡頭重演初戀情境：「我的體重好像變重了，因為我心裡又多了1個你！」同時為辛苦上班上課的廣大粉絲們加油。

柯震東則是跳脫片中內向男孩形象，展現國民男友魅力，喊話要為女友親手做早餐，在動不動體感溫度飆破40度的炎熱天氣下，溫馨提醒情人們務必照顧身體健康：「我是真的很捨不得你曬到，多喝水，小心中暑！」言談間飄滿粉紅泡泡。

片中徐若瑄有個20多歲的帥氣兒子范少勳，她表示原本難揣摩角色心境，直到為準備角色去鋼琴酒吧才發現，現場的姊姊們散發著不同風格的獨特魅力，讓她有感而發：「正是因為她們曾經在感情路上跌倒過，多年後已經變成堅強女性，所以對交往對象的要求不會只看物質條件，彼此拿出真心相待更重要！」

另電影宣傳期間適逢七夕情人節，導演陳駿霖、柯震東、于子育、范少勳擔任年度盛事2022大稻埕情人節活動彩蛋嘉賓相當應景，藝人和粉絲挑戰默契大考驗時，大方比起各種花式愛心動作，柯震東搞笑祝福：「有情人早生貴子！」歌手出身的于子育也深情獻唱改編版組曲，浪漫氣氛嗨到最高點。