近日美國眾議院議長裴洛西啟動亞洲行，此行會否到訪台灣引起台海緊張，大陸近日也宣佈多地軍演活動被視為警示意味。中華和平發展促進會與廈門市台協7月31日也聯合主辦「抗議美眾議長佩洛西擬竄訪台灣座談會」，分析裴洛西擬到訪台灣的動機，以及是否訪台的影響進行剖析。

而實際近日台海的局勢震盪，也讓在大陸尤其福建沿海台商更為關注。參加座談會的福建資深台商就說，最近民間的氣氛也趨於緊張，會有鄰居或親戚詢問他，並擔心是不是真的可能打起來？甚至路上出現軍車的頻率也較過去增加。

他認為近期的緊張局勢也可能影響到台商在大陸經營，例如員工對台籍老闆、台幹的看法。

該福建資深台商表示，台海局勢搞成這樣的真的沒有必要，台灣執政當局應優先把經濟民生處理好，畢竟大家都不容易，在台灣家人也會抱怨電價油價飛漲，生活不如過去愜意，就連「小確幸」都快沒了。

福建資深台商說，裴洛西的出訪明顯就是為了自身與政黨利益，並要給大陸壓力跟震攝，雖說台灣要在國際上爭取舞台與曝光機會，但不該什麼國際事件都參與進去。

此外，也有泉州台商說，前兩年疫情衝擊已很大，現又碰到台海關係出現惡化，擔心兩岸交流可能因此更卡關，當地兩岸聯姻的台灣年輕人也擔心，導致大家最近都在關心相關新聞與進度。