曾任軍營志願役田姓上士，今年2月16日晚間到朋友開的店聊天敘舊，並轉往友人家飲酒續攤，友人的女友早上醒來，驚覺自己穿的外搭褲、安全褲和內褲都被褪去，床邊還有不明液體，懷疑被朋友佔便宜，因而提出乘機性交罪告訴，士林地檢署偵結，依法起訴。

田姓上士事發後現已退伍，案發當天，先到內湖友人的店飲酒，包括田、何姓友人、被害女子以及被害人的男友，4人共處飲酒到隔天凌晨，直到酒醉意識不清，熟睡到早上7點多，被害女子幫田、何叫計程車，並返回床上繼續睡。

但田、何經過20分鐘，計程車已抵達，都沒有清醒，被害女子接到計程車司機的電話催促，清醒叫人卻發現自己的內褲、內搭褲、外搭長褲均遭褪去，床邊還留有不明液體，懷疑自己遭到性侵。

被害女子回想凌晨飲酒情形，依稀察覺有異，因而提出妨害性自主告訴，案經檢察官調查，認定田姓男子利用被害人不能或不知抗拒而為性交者，涉犯乘機性交罪嫌起訴。

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