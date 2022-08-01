不畏疫情攪局，屏東女子體操成隊在今年全運會摘金，完成難得三連霸。（林和生攝）

甫於日前完賽的花蓮全中運，今年受到疫情影響、賽事延後，以大同高中為班底的屏東體操女子成隊，接續遭遇隊友確診、恢復訓練及傷病問題，但隊員間互相鼓勵，以精湛技術力壓群雌，拿下賽事金牌，完成難得女子組三連霸佳績。

冠軍隊成員包括王雅信、王之媞、李昀儒、林宜蓁與顏敬家，全隊教練邱意婷對於這面金牌顯得非常滿意，並表示，原訂在4月舉辦的賽事宣布延期，接續又有選手確診，隔離結束後投入訓練前還有一段恢復期，就這樣練練停停，「其實非常磨心」。

不過選手們對於金牌的渴望，旁人都能輕易感受，除了訓練時的投入，對於自己動作都非常要求，還會互相鼓勵，堅定朝著同一目標前進；選手在賽前提議要到賽場先熟悉場地，教練接續到場後，發現她們都已經進入備戰狀態。

邱意婷印象深刻地說，賽事過程中，看到前面對手陸續失誤，曾把選手喚來，建議是否調降動作難度、力保不失誤，可以保險拿牌，但女將考慮後仍堅持維持計畫，最後順利完成，拿到金牌，過程中毫無猶豫且享受比賽的態度，讓教練認為，選手們已提升到另一檔次。

完成難得三連霸，王之媞表示，出門前還擔心傷勢是否影響臨場發揮，不過一上場所有事都拋諸腦後，順利達到目標，她展現霸氣地說，其實不太意外，明年會繼續朝著連霸路邁進。