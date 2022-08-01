邱姓男子不甘心太太何女與外籍移工小馬（化名）兩度到台南與高雄的汽車旅館開房間。邱男覺得這對他造成侮辱，並以何女的手機google時間軸當證據，對何女提告，請求精神慰撫金賠償30萬元新台幣。何女不服上訴，橋頭地院審理後駁回，何女須賠13萬元。

邱男與何女於2009年5月15日結婚，兩人於2010年1月28日調解離婚。邱男發現何女在結婚期間兩度與小馬到高雄與台南的汽車旅館開房間，兩人還有親密合照，因此向何女求償30萬元精神慰撫金。

原審認定何女與外籍人士小馬外遇，侵害邱男的配偶權。何女不服，提出上訴，並主張邱男提出的手機google時間軸，不能證明她有侵害配偶權的行為，且原本邱男提出的精神慰撫金30萬元過高。她與小馬並沒有去汽車旅館，合照也沒有超越一般男女的分際。

邱男則對何女提出幾點懷疑，包含「居然會帶一個沒錢的外勞去開房間，到底是為了什麼？」、「可是妳做了。還跑去台南勒」等語時，何女對此沒有辯駁，只是回應：「就像我姑姑說的，可能中邪」、「是我的錯，這就是我的錯，整件事都是我的錯」等語。

法官審理後，認為何女確實與外籍人士到台南、岡山等地的汽車旅館外遇，此令邱男對這段過程感到羞恥、不快，侵害其配偶權。審酌兩造的經濟環境，判何女須賠償13萬元。不得上訴。