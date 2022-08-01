亞洲企業商會於日前舉辦第十二屆「2022亞洲企業社會責任獎（AREA）」線上頒獎典禮暨國際高峰會，集保結算所再度榮獲亞洲企業社會責任獎肯定，彰顯集保在呼應聯合國永續發展目標（SDGs）長期耕耘的優異成績，獲得國際專業評審高度肯定。

亞洲企業社會責任獎由非政府組織「亞洲企業商會」於2006年創辦，不但為亞洲評價最高與競爭激烈的CSR獎項，同時也是備受國際機構重視的CSR活動。集保本屆以「從心做起，示範永續精神─集保結算所永續報告書」報名參賽，歷經亞洲企業商會3個多月的書面審查、面談訪問、專家評審等過程，從中脫穎而出榮獲「亞洲企業社會責任獎」-企業永續報告獎，這也是集保結算所連續第三年得獎，實屬殊榮。

集保結算所董事長朱漢強表示，集保3、4年前即開始以永續發展為願景，不但首創公司投資人關係整合平台（IR平台），提供單一入口揭露ESG多元資訊，公司本身更採有計畫有步驟的方式，多年來在環境保護、社會公益及公司治理等面向深耕細作，履行身為金融市場大後台的責任與使命。

集保結算所秉持永續發展與回饋投資人的理念，長期投入公益活動，推廣金融教育，以實際行動落實普惠金融。在環境面，對內降低能源衝擊，對外展現永續營運效益，超前部署取得ISO14064-1溫室氣體盤查及ISO50001能源管理系統國際認證，並將導入「PAS2060碳中和」，逐步達成減碳目標。

在社會面，對內打造幸福職場，對外本於人文關懷，深化各項公益活動，拓展關懷至弱勢、偏鄉、體育與藝文等面向。在公司治理面，透過永續發展委員會，由上而下體現全觀性的ESG治理，強化資安韌性，貫徹公司對誠信經營的承諾。

朱漢強董事長指出，集保一向把實踐企業永續，當作關鍵的驅動力。ESG是目前的市場主流，也是永續經營的重要評估指標，未來將持續秉持「利他共好」的核心理念，並與全球相關組織及機構建立夥伴關係，一起用行動實踐ESG永續精神。