美國眾議院議長裴洛西傳出可能訪台前夕，大陸中國人民大學兩岸關係研究中心主任、教授王英津表示，無論拜登政府對裴洛西「訪台」的真實意圖如何，其以國內的三權分立體制無法阻止裴洛西訪台為由來為自己開脫辯解，卻無法掩蓋其以國內法對抗國際法的「美國邏」。大陸希望佩洛西放棄訪台計畫，也希望拜登政府拋棄三權分立體制這一擋箭牌。

王英津在大陸《環球時報》撰文指出，有人認為在美國三權分立的政治體制下，拜登政府無權干預裴洛西。白宮方面此前還回應稱，裴洛西此行不需要而拜登政府也沒有給予批准或不批准，議長有權搭乘軍用飛機旅行。

他認為，固然美國是三權分立體制的國家，內部三權分殊、機構分立，國會有自己的獨立性，但在對外關係中，美國所有的國家機構是一個整體，須共同遵守美國所應承擔的國際法義務。因而，裴洛西訪台嚴重違反中美三個聯合公報中的國際法義務，尤其違反其中的一個中國原則。

王英津直言，事實上，根據美國《憲法》第二條第三款，總統有權向國會提出他認為必要而恰當的措施供其參考。在「非常情況」下，總統還可以召集兩院或任何一院召開會議。可見，拜登政府並不是完全不能影響裴洛西訪台的行動。

他強調，問題的關鍵是，拜登政府是否真正想阻止裴洛西的訪台計畫。目前，拜登政府對裴洛西訪台計畫只是表面性地「勸說」了一下，並以無權干涉眾議院議長的行動為由而放任裴洛西訪台，這是極其不負責任的作法。這儘管不能證明拜登政府與佩洛西在「唱雙簧」，但至少表明，拜登政府在阻止裴洛西訪台問題上未曾真正努力過，甚至不排除想借裴洛西訪台來達到自身目的。

王英津呼籲，我們希望裴洛西放棄訪台計畫，也希望拜登政府拋棄三權分立體制這一「擋箭牌」，站在切實尊重和履行國際法的角度，站在真心維護台海地區和平穩定的負責任大國的角度，採取有效措施阻止裴洛西「訪台」。