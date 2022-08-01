民進黨桃園市長參選人林智堅身陷「論文門」風暴，民進黨「圍魏救趙」，發言人周江杰今天引用媒體報導，指國民黨副發言人林杏兒碩士論文涉及抄襲。對此，戰鬥藍組織領導人、中廣董事長趙少康今（1）日就在臉書上力挺林杏兒，更喊話「對抗抹黑最好的方式，就是公開透明、正面迎戰」，並質問：「林智堅敢不敢跟？」引發討論。

趙少康在臉書上表示，台北市議員參選人林杏兒的碩士論文今天被媒體報導涉及抄襲，林杏兒第一時間立即出面，採取正面迎擊態度，除了強調自己的論文都清楚引述參考出處，也呼籲銘傳大學公開重新審查她的論文。趙少康說，「面對指控，林杏兒態度坦蕩、無懼檢驗，與林智堅的閃躲、硬拗有天壤之別，這才是人格遭受質疑時該有的反應，林智堅看到了嗎？」

趙少康表示，根據媒體的報導，指控林杏兒抄襲的證據力薄弱，檢舉人還匿名，不敢具名，這讓趙少康認為，「明顯就是民進黨想借林杏兒的論文，轉移大眾對林智堅論文門關注的媒體操作，這種破綻百出又粗糙的抹黑手法，只要把論文內容稍微比對，就能看出端倪」。而林杏兒今天火速開記者會正面回擊，還主動要求銘傳大學公開審查她的碩士論文，充分展現真金不怕火煉的自信。

這也讓趙少康也喊話，請問林智堅：「林杏兒敢，你敢不敢？」包括出席台大的論文審定會議，並要求台大全程直播，將一切證據攤在陽光下。趙少康強調，「林杏兒的論文引用不但註明出處，也通過論文比對系統審查，對抗抹黑最好的方式，就是公開透明、正面迎戰」。

最後趙少康認為，除了林智堅應該比照林杏兒的做法，國安局長陳明通也應該把指導過的論文全數公開，接受各界檢驗，讓民眾看看在陳明通的指導下，是不是還有其他「拿A文給B抄」的情事，澄清網友對「阿通師論文福利社」的嘲諷。