日常生活得提高警覺，「家賊」恐怕是最難防的一種，45歲泰國女星安通巴頌(暱稱Anne，Ann Thongprasom)，近日驚爆自宅遭竊，貴重物品如珠寶、黃金、鑽戒、現金等被洗劫一空，這一偷讓Anne狂噴1928萬泰銖(約台幣1714萬)，在警方細心調查之下，赫然發現小偷不是別人，竟是她的33歲貼身女助理。

據《泰國日報》報導，女星Anne的住處近日遭竊，竊賊將她家洗劫一空，失竊的東西包含金錢107萬泰銖(約台幣96萬)、3對鑽石耳環(各價值台幣190萬、500萬及800萬)、兩個鑽戒(各價值台幣5萬及200萬)、80萬的鑽石手鍊、40萬的勞力士鑽錶、3萬的金條及3萬的金箔等，共計價值1928萬泰銖的財物(約台幣1714萬)。

Anne得知遭竊後，隨即報警，全案交由通羅派出所調查，警察案發後調查現場，表示該案發生於上個月21日，Anne的住處需要門禁卡才能進出，但現場無強行進入的跡象，因此警方推測是熟人所為，最終經重重排查，逮捕了Anne的貼身女助理Patnaree。

經調查，發現Patnaree私下沉迷網路賭博，所以心生貪念鑄成大錯，警方已將多數財物尋回，但現金沒能找回，據悉，Anne住在通羅一處17樓的高級公寓中，值錢物品都鎖在家裡一個放在櫥櫃內的保險箱裡，她在檢查時發現財物遺失，但房間內沒有被破壞的跡象，而能進該房間的只有5個人，其中包含她的貼身助理Patnaree。

而Patnaree之所以走漏風聲被逮捕，是因她盜走黃金鑽戒後，心急地立刻拿去當鋪、金飾店轉售，所以被警方鎖定，目前詳細案情還在調查中，Anne的經紀人代為發言，表示Anne得知是身旁的人犯案後，也因為是第一次遭遇這樣的情況，因此感到格外地痛心，之後將依法向「內賊」助理提告。