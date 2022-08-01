日本全日空航空(ANA)1日公布最新財報，上季虧損已大幅縮小至13億日圓，約980萬美元，全拜旅遊需求復甦之賜。同樣地，日本航空(JAL)也是如此。

全日空季報雖還是虧損，但卻比市場預估虧148億日圓要好太多。同時，也比2021年同期大虧646億日圓，財務結構明顯改善許多。至於上季營收，則大幅成長76.2%至3504億日圓，也維持本財年營利500億日圓目標不變。

7月時，這家日本國際航線最多的航空業者才信誓旦旦表示，正邁向本財年獲利目標之路。因為，ANA本身再加上旗下廉價航空樂桃航空(Peach Aviation)的日本國內載客量，已大幅回升至疫前約9成。

至於日航上季營損也縮至302億日圓，約2.28億美元，比市場預估虧損285億日圓要多一些。不過，與2021年同期相比要進步太多，當時曾有768億日圓營業虧損。

不過，日本新冠病毒變異株BA.5病例近日激增，國內航班需求也跟著減弱。上周，日本新冠病例共有233,094例曾創下新高。在封鎖非本國人入境長達兩年多以後，日本政府從6月開始，逐步開放國際觀光客進入。

不過，每天入境人數不得超過兩萬，這也包括返日的日本民眾，且入日的外國旅客不能肆意脫隊，只能在導遊帶領下遊日。另外，由於進入日本人次還是受限，這也影響到航空公司國外航班營收。