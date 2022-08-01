酷暑來臨，中暑事件頻傳，近日有中和民眾向新北市議員金瑞龍反映，中和嘉穗公園廣場沒有遮陽網，讓他們運動時苦不堪言，經現勘後中和區公所決議，將與廠商協調施作流蘇遮陽網，兼具防曬及通風功能。

金瑞龍說，近日嘉穗公園有民眾向他陳情，稱現在經常動輒36度以上，在烈日下運動實在吃不消，盼能在廣場加裝遮陽網。

金瑞龍表示，接獲民眾反映後，他隨即邀集中和區公所、協力廠商等相關單位進行會勘；中和區公所經建課長王怡翔說，會與廠商協調，盡速施作遮陽網，原則上是以流蘇式為主，除方便清潔及後續管理，通風效果也較好。

金瑞龍強調，會要求盡速加裝遮陽網，避免運動民眾長時間曝曬在烈日下，出現熱衰竭、熱中暑等身體不適狀況。

金瑞龍透露，他一直都喜歡到嘉穗公園走走，因園內百花齊放，野生動植物生態豐富，而日前他也才剛替嘉穗公園爭取到設置公園長椅，就是考量到民眾運動的舒適性及便利性。