遭判9年2月徒刑，數千粉絲湧入魏應充粉專聲援。（翻攝魏應充粉專）

頂新製油前董事長魏應充官司上周定讞後，魏應充個人臉書連日來湧入數千名聲援者留言打氣，已榮退5個多月的味全龍前領隊任中傑震驚留言「好人身陷司法、天道何在」，各路粉絲也紛紛留言要三董挺住或加油。魏應充今天也特別以書法寫下「安住、日常」，期勉員工及4萬多名粉絲安住身心、如常生活，基金會的員工們也特別送花寫卡片為他加油。

頂新製油2014年從越南大幸福公司進口豬油及牛油做為原料油，遭控不符合食用標準，全案2015年11月一審判決無罪，2018年4月二審改判魏應充15年。本案因下游有72廠商被認定涉72罪，最高法院2019年判決其中26罪定讞，魏2020年1月8日入監服刑，去年假釋出獄，其餘45罪發回更審被判9年2月。頂新製油提出上訴，上周五最高法院宣布駁回，全案定讞。後續法院會將兩波罪刑合併，定出新的應執行刑。

這項消息上周五傳出後，魏應充的個人粉專即陸續湧入逾3500人透過表情符號或留言幫魏應充打氣，其中雖有少數網友留言「做好事值得大家讚賞，觸犯法律也要被懲罰」、「恭喜，趕快進去」，但多數網友均為魏應充加油或抱不平。

網友詹美慧說：「關一個最善良的人，有什麼意義，台灣司法還有很大進步空間。」味全龍前領隊任中傑也留言：「聽到三董的消息，感到不勝震驚，外界對三董或有誤會，但身為員工與三董接觸機會較多，他的慈悲是發自內心，對社會弱勢的關懷從來未有稍懈，如此好人卻身陷司法，只能說天道何在！公理何在！但值此艱難時候，唯有希望三董能保重，我佛慈悲必能保佑三董渡此災厄，修行得到佛菩薩道。」

其他網友留言還包含：「雖然不捨，相信充滿正能量如您，ㄧ定能面對這些功課；相信總有一天臺灣司法要還您清白！加油」、「希望(味全龍)總冠軍時能看見三董親自頒獎」、「願意相信魏董的仁善之心，當作是一項未完的人生試煉，期待下次破繭而出的魏董，能飛的更高，把仁善與福報撒的更廣」、「結果無法接受，魏爸加油！可惡啊，沒有能力幫到一點忙...」魏應充粉專小編今天也特別分享魏董所寫的「安住、日常」書法字，期勉員工及4萬多名粉絲安住身心、如常生活。