華視在今（1日）下午2時召開第24屆第一次董事會議，並進行華視董事長之選舉，經劉昌德董事提名並獲得全體出席董事的一致支持，確定由公廣集團第7屆董事長胡元輝董事擔任華視第24屆董事長一職，並於今日上任。

胡元輝擁有政治大學政治研究所碩士及台灣大學地理系學士學位，他在5月20日接任公廣集團第7屆董事長職務，資歷豐富的他擁有中正大學傳播學系教授、中正大學社會科學院副院長、代理院長、卓越新聞獎基金會董事長、公視基金會總經理、中央通訊社社長、台灣電視公司常務董事兼總經理多項職責。

華視在今日上午10點召開111年第一次股東臨時會，完成第24屆董事及監察人之選舉作業，本屆董監事共有18位，丁菱娟、朱國珍、李錦燦、郭力昕、周俊吉、林寬裕、林耀南、胡元輝、施振榮、徐瑞希、馬履芸、許思敬、黃兆徽、黃寶慧、劉昌德15位擔任董事；監察人則由王毓莉、周宇修及高文宏3位擔任。