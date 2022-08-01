日前才炮轟桃園市長參選人林智堅論文抄襲，國民黨台北市士林、北投議員參選人林杏兒遭爆抄政大教授林日璇的英文論文，林杏兒1日與律師翁詩淳在銘傳大學校門口表示，若論文有抄襲，學校可盡快召開論文審查委員會，她一定會到場說明，不會像林智堅一樣躲起來。

林杏兒在銘傳大學發表的碩士論文，遭人爆料她抄襲政大教授林日璇發表於《亞洲傳播雜誌》的英文論文及國科會研究，連錯字和格式誤植都一樣，但因採英翻中方式撰寫，語言不同論文比對系統抓不到，甚至還刻意竄改民調數字等。

林杏兒表示，「民進黨不要用我這隻小雞救母雞」，現在是用大砲打小鳥，如果我是候選人，你們標題下國民黨副發言人，不是政治操作嗎？為何會憑匿名爆料大做新聞，像國民黨台北市議員王鴻薇也記名爆料，呼籲匿名爆料者記名去學校檢舉，請學校開審查委員會。

林杏兒強調，她一定親自到論文審查委員會上說明，不會像林智堅一樣躲起來，林智堅是現任政治人物，應該負政治責任，陳明通也該負起責任下台。

林杏兒說明，論文摘要清楚說明本研究主要引用政大教授林日璇釋出的資料，為求謹慎，也上比對系統後確認相似度指數為16％，她也強調，爆料說她重複22段，是哪處應該指出，這是在誤導看新聞的選民。

媒體問論文有些部分是英翻中，對此，林杏兒表示，論文參考有說不能參考英文嗎？英文經過翻譯後，加入自己想法，措辭用語都不同，對於「PPT」錯字她表示這僅是誤植，民調數字部分，她是參考同一份2008年總統大選民調的數據，但認知不同。

林杏兒強調，在地方努力多年，隨便一個匿名者爆料，就讓她努力付諸流水，這對她不公平，會訴諸法律行動，捍衛自己清白，若論文有抄襲行為，學校可盡快召開論文審查委員會，「真的有抄襲，我寧可不要這份論文」，而學校方面目前還未回覆，正在研究時間。

林杏兒最後說，如果高標準審視，連去參考都不行，就不是一本論文，從頭到尾沒參考別人那是作文，所有學者都很清楚，若這叫抄襲，每本論文都是抄襲，這樣就被指為抄襲，對她太嚴苛了。