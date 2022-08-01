一名汽車業務日前PO文表示，有位車主花了30萬下訂保時捷Macan，沒想到試乘納智捷後，竟放棄10%訂金改換國產車，還誇獎沒有遇過這麼細心、服務好的業務。消息曝光後引發網友熱議，不過卻遭疑似保時捷業務打臉說，保時捷違約金是基礎車價1%！

業務表示，「今天我這位車主好瓜張」，原本下訂保時捷Macan，付了訂金30萬也簽了合約書，不過試乘納智捷之後，「發現其實兩台開起來的感覺沒有差了300多萬的價值，毅然決然被吃掉10%訂金還是要退Macan，改來跟我買U6，CP值有夠高」。

業務PO出交車文分享成交經歷。（翻攝自爆廢公社公開版臉書）

業務透露，該客戶除了買車以外，還預告未來會換納智捷的電動車，而且一定找他訂購，「第一次遇到交車這麼久、這麼細心、服務這麼好的業務」，甚至拍照拿了鑰匙就想走人，讓業務直呼「哥哥～拍照只是交車流程的第一步啊！」

對此，許多網友紛紛笑翻，回應「明顯幻想文」、「彰顯財富自由？」、「彰顯超越生死的價值觀」、「油門踩下去差這麼多還沒感覺」、「納智捷還有人買喔？路上都看不到了，比雙B還稀有」，另外還有疑似保時捷的業務指出，「那個…我們的違約金，應該是基礎車價1%才對，麻煩功課再做足一些」。