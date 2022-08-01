華碩(2357)全新Zenfone 9、ROG Phone 6今(1)日登台開賣，五家電信業者不僅祭出優惠資費搶市，也紛紛撘載數位內容優惠，或是舊換新、老客戶加碼等，盼藉由暑假檔期，瞄準手遊玩家的荷包。

中華電(2412)宣布今(1)日開賣華碩及ROG玩家共和國年度旗艦機Zenfone 9、ROG Phone 6，祭出「精采5G購機」優惠方案，Zenfone 9 8G/256G中華獨家版本，月繳1399元(30個月租期)，即可7990元輕鬆入手；最強電競手機ROG Phone 6 16G/512G，月繳1399元(36個月租期)，就能以17990元的實惠價格帶回家；8月底前持ASUS指定機型「舊機換新機」限時加碼再折2000元。

台灣大(3045)今日起開賣華碩ROG Phone 6(16G/512G)電競機皇，申辦台灣大5G專案，月付1599元，ROG Phone 6(16G/512G)就能以0元帶回家，再享GeForce NOW雲端遊戲服務前3個月免費，第4到12個月限時優惠99元，讓玩家暢玩GeForce NOW超過1000款以上遊戲與多款3A大作。8月31日前在台灣大網路門市申辦5G 999元以上專案，加碼送1000元momo幣。

遠傳(4904)同步開賣華碩旗下最新發表Zenfone 9、ROG Phone 6在，搶搭配遠傳心5G指定資費最低同樣0元起，新機上市期間，購買上述新機遠傳獨家加碼再送影音娛樂豪華獨享包，friDay影音3個月0元暢看、手機保險3個月、Google play購物金500元等。另外，於活動期間內申辦ASUS Zenfone9登錄送2000元郵政禮券+手機攝影線上學堂。

亞太電(3682)宣布，華碩Zenfone 9及電競旗艦ROG Phone 6即日起於全台Gt智慧門市正式開賣，提供亞太電「5G極速升等」購機方案，提供599元到2,699元8個級距，其中，申辦1,399元方案，5G旗艦Zenfone 9(8GB/128GB)專案價3,990元起、電競旗艦ROG Phone 6(16GB/512GB)專案價13,990元起，搭配指定方案更只要0元就能帶回家，均享5G上網不限速吃到飽，再贈Gt TV隨選館及KKBOX Hi-Res無損音質各免費體驗一個月。

台灣之星公布ROG Phone 6 (16GB/512GB)及Zenfone 9(8GB/128GB)的購機資費及優惠方案內容：即日起到台灣之星全台實體及網路門市，新申裝/攜碼/續約申辦最新ROG Phone 6及ASUS Zenfone 9，搭配5G月租$599資費方案，即享5G上網服務，並享語音網內互打免費優惠；搭配月租799~1199元資費方案，可享最高120GB免費上網大流量，若免費傳輸量使用完畢後仍可享50Mbps高速上網吃到飽，且同樣可享語音網內互打免費、網外再送最高160分鐘；搭配月租1399元以上資費方案，除可享5G不限速上網吃到飽、同享語音網內互打免費外，還贈送最高300分鐘網外語音免費優惠；若符合攜碼申辦資格者，申辦指定資費，可再享手機專案價最高折2000元。

華碩Zenfone9主打單手剛好的機身及搭載防手震雲台，加上獨家ZenTouch多合一觸控鍵及雙擊背蓋客製化功能，單手就能輕鬆開啟相機、手電筒、多媒體控制及Google語音助理等。Zenfone9具有IP68防水防塵等級，配備大電量4,300mAh電池，同時支援FCC快充技術，主鏡頭還配備六軸防手震Hybrid雲台，還搭載雲台提示，單手也能拍出好畫面。

至於ROG Phone 6則是華碩全新世代電競娛樂手機，搭載高通Snapdragon 8+ Gen1旗艦處理器，配備6,000mAh超大容量電池，且支援65W快充，即便出外也能盡情享受電玩樂趣！全新六層散熱設計及低雷諾數航太級散熱層，可配合不同遊戲需求進行智慧高效散熱，讓遊戲體驗大升級。