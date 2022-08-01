被粉絲封為漫改王子的山崎賢人，手握《狼少年與黑王子》、《JoJo的奇妙冒險》等多部大熱影劇，7月初被爆料與小3歲女星廣瀨鈴陷熱戀，廣瀨鈴24歲生日時被拍到在女方豪華公寓為其慶生、共同過夜，近日日媒更爆料2人進展飛速，將於明年春天閃婚消息，掀網熱議。

二人曾於2016年合作漫改電影《四月是你的謊言》，但當時山崎賢人被傳與土屋太鳳熱戀緋聞，與廣瀨鈴並不來電，未曾想6年後不僅被傳出緋聞，甜蜜情侶更在街上摟抱、共度女方生日，二人關係甚至還發展到「半同居」、明年春天結婚的進度，又一對熒幕情侶假戲成真。報導指出，廣瀨鈴身邊朋友透露，廣瀨鈴有著閃婚想法，且她「強烈表示想要現在就結婚」，深怕山崎賢人被其他女生搶走，而雙方公司就結婚消息進行討論， 日媒封她為肉食系。

據報導，日本主流媒體未大肆報導2者婚訊，原因是山崎賢人主演《王者天下2：至遙遠的大地》在7月中旬上映，在上映前熱戀消息太過廣泛，對票房成績將產生影響，因此報導指出，山崎賢人所屬經紀公司要求日媒不要進行後續報導，而該片後續果真未較大影響，上映後大受歡迎，上映4天達93萬觀眾進影院支持，周末2天全國動員排行榜列第1名。