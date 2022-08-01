1名女網友於臉書發文，日前她去吃迴轉壽司時，見一旁的男童不斷伸手阻擋在迴轉盤上的壽司，經服務人員多次告知男童，對方家長依舊放任孩子繼續玩壽司，她怒將男童誇張行徑PO上網，網友紛紛留言直呼：「我會大喊，你每個都摸過誰敢吃啊」、「拿過去叫他買單」、「家長很有問題」、「走過去頭殼小巴蕊」。

放任小孩玩迴轉台上壽司，服務人員多次提醒但家長卻只顧聊天不制止。（影／翻攝自爆料公社）

原PO於臉書社團《爆料公社》抱怨，她日前吃迴轉壽司時，1名男童見壽司1盤盤的經過眼前，便伸手攔截壽司，她見狀後當場告知服務人員，服務人員也很有耐心地多次提醒男童家長和男童，她無奈表示男童已摧毀好幾盤壽司，但家長們依舊未出面制止。原PO忍無可忍拿起手機錄影大喊：「欸！！那個弟弟把壽司用掉」。

男童伸手狂攔截迴轉壽司，經服務人員多次勸阻，家長仍未出面制止，網友們全炸鍋。（圖／翻攝自爆料公社）

文章曝光後網友們暴怒留言：「現在的有些家長，比小孩還不懂事，出事了就怪別人不對」、「大聲喊下去。讓全部的吃客聽到，轉頭看他們才會有效」、「我會大喊，你每個都摸過誰敢吃啊」、「沒教養的家庭」、「走過去頭殼小巴蕊」、「家長很有問題」、「拿過去叫他買單」、「如果不會教，我是覺得就不要生」。

也有人說：「還好基本上我不吃轉盤上的，他在繞場過程發生什麼沒人知道」、「難怪轉到我眼前的壽司常常都有翻車的感覺，我還是用點餐直送的好了」、「妳跟我吃同一場，我還在想說這位壽司師傅不OK，原來是我誤會他了」。