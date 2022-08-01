全家科技零售再進化，1日宣布推出首台智慧零售電動車「FamiMobi」，第一站選擇以南部科學園區做為首發試營運據點，瞄準南科園區逾9萬勞動人口，並因應廠區輪班制生態，將於四大黃金用餐時段出車營運。

全家總經理薛東都表示，FamiMobi駛進南科只是第一步，未來要從園區開到市區，從台南開到全台灣每一個角落，只要哪裡有需求，FamiMobi就會開到哪裡。

FamiMobi首站預計在南科測試到年底，接下來會視測試結果擴充車隊，「不會只有一台」，未來會往觀光景點、郊區開。

全家從2018年推出首家「科技概念店」，努力運用科技設備結合流程改造，從訂購、進貨、驗貨、陳列、店務管理等各方面進行流程改善，打造更友善、智能的店鋪。這次推出行動車，就像一家行動商店，可以打破零售地域的限制。

行動購物車近來在國內零售業掀起風潮，無印良品7月剛推出首台購物車，引發話題；統一超去年8月也推出OPEN!行動購物車，一開始先在花東地區營運，今年3月轉到台北社子島駐點。目前許多行動車都是以服務偏鄉地區為訴求。

全家FamiMobi第一站則是選在南部科學園區。薛東都表示，全家在南科本來就有7家超商門市，但主要集中在園區南邊，這次行動車可以補足北邊的店舖缺口。

由於南科園區很大，有超過9萬勞動人口，而且廠區是24小時輪班，因應特殊工作型態，FamiMobi將針對早餐、午餐、晚餐和宵夜等四大黃金用餐時段，出車營運，車內提供「FamiHot食堂」熟食櫃、咖啡、輕食、麵包等近百個品項。考量園區有不少外籍移工，全家行動車也提供東南亞特色餐食，滿足多元族群需求。

另外全家行動車也導入多項新科技，除了本身就是電動車，呼應綠色運輸需求。亦導入自助結帳設備、APP隨買跨店取、APP訂便當、代收繳費等服務，希望促進廠區生活機能提升。