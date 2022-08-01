法務部長蔡清祥今日出席台灣高等檢察署台中檢察分署首座「職場互助教保服務中心」開幕典禮時，針對外界關心近期發生槍擊案件，並研擬修法，他表示，非法槍支氾濫問題，法務與內政部所屬機關包括，刑事局、高檢署等都很重視，若需修正現行法令不足之處，法務部也會全力配合，嚴格執法，不讓槍枝危害社會治安。

法務部長蔡清祥指出，法務部執法立場非常堅定，一定會嚴格執法，不容許槍支自行製造，危害社會治安，不管發生在任何各縣市的治安問題，檢警機關都非常重視，會採取立即行動，充分配合，一定要嚴格執法，要壓制不法氣焰。

近來發生數起槍擊案件，社會矚目，甚至有嫌犯為躲避刑責，將槍枝拆卸成零件存放，一旦缺部分零件就被認定沒殺傷力，警政署已著手提出研擬修法，查緝槍械時只要查獲持有「主要」組成零件，仍可依槍砲罪移送，處5年以下有期徒刑併科3百萬以下罰金，達到嚇阻效果。