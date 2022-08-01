今（1日）傳出周渝民夫妻遭詐騙近3500萬，引起熱議，公勝保經急發聲明強調，「閨蜜」馮瑤華並不是公司所屬的保險業務員，且全案純屬周、喻二人以現金託付馮瑤華，代其向保險公司繳交續期保險費，進而遭受侵占之事。

公勝保經強調，2018年間，知名藝人周渝民、喻虹淵確有透過本公司所屬蘇姓保險業務員投保保險，但所投保保單性質為利率變動型保單，為到期保本，並依保險公司宣告利率配發收益之險種，並非媒體所載之投資型保險。

此外，公勝表示，馮瑤華女士始終未曾任職本公司擔任保險業務員。

公勝說明，相關保單之投保過程，係由馮瑤華女士向周、喻二人推介保險商品，並出示明載本公司蘇姓業務人員之投保建議書，此後保險公司製發保單也明示保險業務員為蘇姓業務人員，並由周、喻二人簽收確認。

公勝強調，此事核心關鍵在於周、喻二人若堅持原本以自動轉帳扣繳保險費（保單之首期保險費即以自動轉帳方式繳交），本無出事可能，但卻輕信馮瑤華女士「以現金繳納保險費將可獲得較高折扣」之說詞，而將第二年度後之續期保險費託付馮瑤華繳交，導致保險費遭受馮瑤華女士侵吞。

公勝喊冤，迄今未曾接受檢調機關傳訊或函查等情可證，本公司於馮瑤華侵占周、喻二人保險費一事，誠屬無辜之第三人。

最後，公勝就周、喻二人遭受馮瑤華女士侵占鉅額保險費一事，深表遺憾。並呼籲投保大眾，關於自身保險費之繳交，盡量採取自動轉帳或自行匯款等常規方式辦理，以免徒生憾事。