創業不易。義守大學創客園區校園咖啡館創業沙盒計畫，徵求學生組團撰寫經營企畫書，獲入選的團隊為「觀光餐旅學院」廚藝學系三年級學生，經過半年的學習後，他們即將於近期在義大創客園區咖啡館正式開店。

義守大學表示，由觀光餐旅學院廚藝學系三年級5名學生所組成的團隊，他們分別擅長西點製作與咖啡鑽研，因此大家分工合作發揮所長，選擇菌菇、雞肉、牛肉丸、德式香腸等材料，全手工製作4種口味的鹹派。

另外在手沖咖啡的部分，則是選用知名的阿里山咖啡豆，將台灣在地食材深入校園中推廣。隊長蔡育昆表示，團隊創業理念為「取之於社會用之於社會」，想藉這次的創業機會表達支持在地農業的理念，很期待團隊的作品可以獲得青睞。

組員蔡宜順說，此次創業計畫融合團隊的廚藝專長，推出法式鹹派與手沖咖啡組合，加上學校安排業界師資輔導開店營運的相關內容，一系列的教育訓練與體驗都是課本上學不到的經驗，更讓團隊面對即將要營運的校內咖啡館，充滿信心與期待，相信這也會是大學四年中最美好且難忘的回憶。

廚藝學系主任林琳表示，學校的創業沙盒計畫是相當寶貴的機會，規畫各種完善的輔導機制，讓義大生獲得最實質的學習與經驗，藉此次創業計畫，讓義大學子在學術與實務課程中，成為產業型創客人才。