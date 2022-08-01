如興(4414)今成交爆大量達6.91萬張，創今天個股成交量排名第二，連續2個交易日（含上周五）如興合計成交量達12.21萬張。由於如興已打入全額交割股，投資人原憂心流動性差無法出脫持股，但目前看來，無形的接手力道，已經陸續化解散戶的賣壓。針對市場傳言，如興法人董事偉豪投資的持股，今（1日）已被質權人在市場上斷頭賣出，其派駐在如興的3席法人代表，依法當然解任，而現任董事長翁紹華也將因此失去董座大位。如興下午表示：「將再確認後說明！」

據統計，7月29日買超排名第一的券商為國泰證券，計買超3.24萬張，惟無法從公開資訊判讀神祕的接單手。

據了解，偉豪在如興董事會中握有3席董事，選任時持股有2.4萬張、事後減至2.2萬張，目前股票質押設定張數為2.2萬張，質押比重達100%。市場傳言，相關持股今日已被債權銀行全數處分。

若偉豪質押持股遭債權銀行全數處分屬實，則如興董事變更將達三分之一，公司將進行董事補選，亦不排除全面改選董事。

截至7月29日止，如興大戶持股比52%，散戶持股比為42.26%