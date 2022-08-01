BMW男國道上伸「一大支」猛揮叫囂 網譏：這地點不意外

國道1號中港交流道昨（31）發生1名BMW駕駛先在台灣大道與1名休旅車駕駛發生糾紛，2車後來開上國道，BMW駕駛竟搖下車窗「伸出球棒揮舞」並沿路逼車叫囂，離譜行為全被拍下，目前被害人已經報案，全案將依恐嚇及危害公共危險罪嫌送法辦。

臉書「記者爆料網」曝光事發影片，1輛白色BMW轎車在國道1號車身左右搖晃，疑似逼車，白車駕駛甚至直接拿出球棒伸出車窗外揮舞，疑似是對一旁的黑色休旅車叫囂挑釁，之後駕駛放下球棒後，還繼續伸出手不斷比劃，作勢恐嚇，過程全被後方駕駛拍下。

國1中港交流道1名BMW駕駛先在台灣大道與1名休旅車駕駛發生糾紛，2車開上國道後，BMW駕駛竟搖下車窗「伸出球棒揮舞」並沿路逼車叫囂。（翻攝自臉書「記者爆料網」）

事發在國道1號中港交流道附近，該輛BMW白色31日下午4時轎車疑似逼車並亮出球棒，恐嚇另1台黑色休旅車，影片被PO上網後，國道警察局第三隊大隊表示，被害人已經報案，除了依道路交通管理處罰條例第43條規定舉發外，並將全案移請刑事組依恐嚇及危害公共危險罪嫌送法辦。

警方表示，這起國道1號南向178.6公里於111年7月31日16時所發生行車糾紛案，經查係先於台灣大道發生行車糾紛，後行經本轄國道1號南向中港交流道處，嫌疑人所駕之自小客車駕駛拿出球棒作勢揮舞恐嚇，使報案人及車內乘客心生畏懼，被害人隨後乘隙下王田交流道，全案經員林分隊受理後依規定移請本大隊刑事組後續偵辦。